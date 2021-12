Advogada do motorista de Eduardo Cabrita admite abertura de instrução

Na sexta-feira, o Ministério Público (MP) deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra Marco Pontes, motorista do veículo do ministro da Administração Interna, imputando-lhe a prática de um crime de homicídio por negligência e duas contraordenações.

A defensora, que se escusou a precisar quais são as incongruências a que alude, limitou-se a acrescentar que existem "acontecimentos do inquérito que não foram devidamente vertidos para o despacho de acusação".

A advogada do motorista acusado de homicídio por negligência pelo atropelamento mortal de um trabalhador na A6, enquanto transportava o ex-ministro Eduardo Cabrita, está "a pensar seriamente" em pedir a abertura de instrução por "incongruências do inquérito".

Segundo o despacho de acusação, consultado pela Lusa, a viatura conduzida por Marco Pontes, que atropelou mortalmente um trabalhador na Autoestrada 6 (A6), a 18 de junho, transportava mais quatro pessoas, uma delas o ministro Eduardo Cabrita.

Sandra Santos disse hoje à Lusa que vai trabalhar para que "nem sequer haja uma pronuncia" do seu constituinte, que, à data, "era motorista de alta entidade" e estava "em exercício de funções".

"O meu constituinte estava a conduzir uma alta entidade do Estado e estavam integrados numa comitiva de serviço", afirmou, insistindo: "Esta viatura não cai do espaço ali no meio da autoestrada, estava enquadrada em comitiva oficial, com mais viaturas presentes no acontecimento".

De acordo com o despacho de acusação do MP, a viatura do ministro seguia em comitiva, na A6, com mais dois veículos, quando atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da A6, ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Este/Oeste (Caia/Marateca).

Inquirido em fase de inquérito, Marco Pontes "confirmou que os tripulantes da viatura" que conduzia eram Paulo Machado, oficial de ligação da GNR no Ministério da Administração Interna (MAI), Rogério Meleiro, segurança pessoal do ministro, David Rodrigues, assessor do governante, e o próprio Eduardo Cabrita.