Novo máximo de mortes desde março: Mais 23 e 3.786 novos casos de Covid-19

Mais 23 mortos por Covid-19 e mais 3.786 infeções com o vírus da doença, de acordo com o balanço diário feito pela Direção-Geral da Saúde. O número de vítimas mortais é o mais alto desde o dia 9 de março, quando se registaram 30.

Sete óbitos ocorreram na região Centro, cinco no Norte, cinco no Algarve, três em Lisboa e Vale do Tejo, dois na Madeira e um no Alentejo.

Segundo o boletim da DGS deste domingo, estão internadas 911 pessoas, mais 32, das quais em 134 unidades de cuidados intensivos, mais quatro.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.244), seguindo-se a região Norte (1.068), o Centro (941), o Algarve (265) e o Alentejo (128).

Por idades foi registado o maior aumento na faixa etária 40-49, com 719 novos. Segue-se a faixa dos 0-9 anos, com 522 casos.

Nesta altura, há 61.363 casos ativos (mais 2.530 face a sábado). Desde 8 de março (61.548) que não havia tantos casos ativos.

Em 24 horas foram dados como recuperados 1.233 infetados e estão em vigilância mais 1.324 pessoas.