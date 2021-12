Voluntariado internacional ajuda jovens a entrar no mercado de trabalho

Sete em cada 10 jovens portugueses envolvidos no último triénio em programas de voluntariado internacional no âmbito do projeto Corpo Europeu de Solidariedade (CES) declaram essa experiência como "fundamental" para os ajudar a entrar no mercado de trabalho.

Em resposta a um inquérito realizado em novembro pela Agência Nacional Erasmus+, que gere o CES em Portugal, 93% dos cerca de 200 jovens participantes disseram que a experiência lhes deu “competências fundamentais para o seu futuro” e 73% afirmou que o seu envolvimento nos programas de voluntariado “foi fundamental para se prepararem para o mercado de trabalho”.

O CES é uma iniciativa da União Europeia dirigida aos jovens, dando-lhes a oportunidade de realizar projetos de voluntariado, no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa, apoiado nas grandes prioridades políticas da União em vertentes como a inclusão e a diversidade, o incentivo a comportamentos ambientalmente sustentáveis e responsáveis, apoio à literacia digital e o fomento da participação cívica dos cidadãos.

Do inquérito concluiu-se igualmente que 95% dos jovens portugueses envolvidos no último triénio no CES ficaram, após essa experiência, mais respeitadores de outras culturas.

Ficaram “mais atentos e com maior respeito pelas outras culturas, e promotores de dinâmicas multiculturais”, concluiu a agência Erasmus+.

Os resultados do inquérito permitem também inferir que 88% dos jovens evoluíram na sua capacidade de gerir conflitos, em alguns casos bastante, “graças às aprendizagens e experiências resultantes da sua experiência” no programa.

A mesma percentagem de jovens concluiu, segundo os resultados antecipados à agência Lusa, que a frequência do CES os transformou em cidadãos europeus “mais atentos, informados e participativos”.

Também melhoraram, em 85% dos casos, a sua capacidade de comunicação em público e registaram assinaláveis melhorias no domínio do inglês – 70% na comunicação escrita e 80% na oral.

Os resultados serão divulgados no domingo na Alfândega do Porto, por ocasião do Dia Internacional do Voluntariado, uma celebração lançada em 1985 sob os auspícios da Assembleia Geral da ONU.

O programa da Alfândega do Porto prevê outras iniciativas como a distinção de organizações portuguesas que viram os seus projetos de voluntariado apoiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade, considerando-os "inspiradores" e evidenciadores de "boas práticas".