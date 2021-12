Mais 5.649 infetados. É o número mais alto desde fevereiro

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 5.649 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 22 mortes atribuídas à Covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Um sábado que regista novos máximos desde o primeiro trimestre deste ano: O número de novos casos é o mais alto desde 6 de fevereiro (com 6.132) e não se registavam tantas vítimas mortais desde março (22).

Segundo o boletim diário da DGS, estão internadas 879 pessoas, menos 23 face a sexta-feira, das quais 130 em unidades de cuidados intensivos, mais um.

A faixa com maior aumento de casos continua a ser a dos 40-49 anos, com 996 novos casos. Segue-se a faixa dos 20-29, com 824 novas infeções.



A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (1.775), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (1.699 casos) e zona Centro (1.474).

Das 22 mortes, sete ocorreram na região Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, quatro no Algarve e duas na Madeira.

Estão em vigilância 2.725 pessoas e 3.233 foram dadas como recuperadas.

A incidência de infeções do vírus SARS-CoV-2 a nível nacional voltou a aumentar, passando para 374 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu ligeiramente para 1,13 no país.