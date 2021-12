Vinhais dá vales de desconto às famílias do concelho

A Câmara de Vinhais vai atribuir um vale de desconto no valor de 10 euros por cada 50 euros de valor acumulado em faturas de compras realizadas nos estabelecimentos comerciais do concelho, até um montante máximo de 1.000 euros por agregado familiar.

A medida pretende mitigar “os efeitos provenientes da situação pandémica que o mundo enfrenta, apoiando e estimulando o comércio local, ao mesmo tempo que incentiva a população a comprar no comércio local, dinamizando o tecido empresarial concelhio”, explica a autarquia em comunicado.

A atribuição de vales de compras, por parte da autarquia, arranca no dia 4 de dezembro de 2021 e vai estender-se até ao dia 14 de janeiro de 2022.

A iniciativa surge com o “objetivo claro de impulsionar o comércio local, com vista ao desenvolvimento económico”, assinala a autarquia, lembrando que “as empresas do concelho de Vinhais são essencialmente, micro e pequenas empresas, que, com a pandemia Covid-19, têm sido muito prejudicadas”.

Neste contexto, a autarquia considera fundamental a implementação de medidas extraordinárias que contribuam para minorar esses efeitos negativos e apela à população que “Neste Natal compre no Comércio Local”.

Para a atribuição dos vales de desconto, os munícipes devem entregar as faturas das compras no Balcão Único do município, até dia 31 de janeiro.