Motorista de Eduardo Cabrita acusado de homicídio por negligência

“O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, o condutor do veículo automóvel interveniente num acidente de viação ocorrido na A6, no dia 18 de junho de 2021, imputando-lhe a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações”, indica o despacho, a que a Renascença teve acesso.

O acidente ocorreu com a viatura oficial do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e era conduzido por um dos motoristas do Ministério.

O automóvel percorria a autoestrada Marateca – Caia, no Alentejo, por volta das 13h00, quando atropelou mortalmente Nuno Santos, um trabalhador que realizava trabalhos na via, ao quilómetro 77, no sentido Évora-Lisboa.