Mapa Covid-19. Portugal tem 10 concelhos em risco extremamente elevado

Portugal tem dez concelhos em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Consulte aqui a lista completa.



Os municípios com uma incidência cumulativa de mais de 960 casos por 100 mil habitantes são: Barrancos (4.806), Carregal do Sal (1.278), Mira (1.389), Monchique (1.105), Portimão (1.061), Serpa (1.058), Soure (1.020), Terras de Bouro (1.061), Vila Nova de Paiva (1.173) e Vimioso (1.061).

Esta semana há 68 concelhos em risco muito elevado, entre 480 a 959,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

A lista dos municípios de risco muito elevado é composta por: Águeda, Alcobaça, Almeirim, Alpiarça, Anadia, Ansião, Batalha, Beja, Belmonte, Borba, Braga, Bragança, Câmara de Lobos, Campo Maior, Cartaxo, Castro Daire, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Constância, Corvo, Covilhã, Entroncamento, Estarreja, Faro, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Funchal, Fundão, Golegã, Gouveia, Guarda, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Leiria, Lisboa, Loulé, Lousã, Manteigas, Marinha Grande, Mealhada, Miranda do Douro, Montemor-o-Velho, Mora, Moura, Nazaré, Nisa, Olhão, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ourém, Pombal, Ponte da Barca, Porto de Mós, Sabugal, Santa Maria da Feira, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São Pedro do Sul, Sernancelhe, Sertã, Silves, Tavira, Torres Novas, Vagos, Vila do Bispo e Viseu.