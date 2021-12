Mais de dois milhões de pessoas já receberam a vacina contra a gripe

Portugal já administrou mais de dois milhões de doses da vacina contra a gripe e mais de 1,4 milhões de doses de reforço da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), no dia 2 de dezembro foram administradas mais de 105.000 vacinas no país , das quais mais de 40.720 vacinas contra a contra a gripe (3.559 em farmácias) e cerca de 64.400 doses de reforço da vacina contra a Covid-19.

Numa nota enviada às redações, a DGS adianta que "os centros de vacinação estão a trabalhar para que o processo seja fluído e célere, mesmo com grande afluência" e apela "à melhor compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos pontuais que possam ocorrer".

O maior centro de vacinação do país abriu portas no passado dia 1 de dezembro, no Parque das Nações. Lisboa deixou, assim, de ter vários centros de vacinação para ter agora um único, de grandes dimensões, na FIL. Só o centro de vacinação da Ajuda se mantém aberto.

Os cidadãos que tinham marcações feitas para centros de vacinação agora encerrados, devem considerar apenas o reagendamento recebido por mensagem para comparecerem no novo espaço, na Feira Internacional de Lisboa.