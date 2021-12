Hospital da Figueira da Foz tem 37 trabalhadores infetados com Covid-19

O Hospital Distrital da Figueira da Foz regista um surto de Covid-19 com 37 trabalhadores infetados, mas que não afeta a atividade assistencial, confirmou à agência Lusa fonte hospitalar.

"A atividade hospitalar não está comprometida. Em nada altera atividade regular do hospital, mantendo-se as consultas e as cirurgias", salientou fonte do gabinete de comunicação nesta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, o surto afeta maioritariamente os Serviços de Gestão e Logística, tendo condicionado uma das áreas de serviço, que, entretanto, foi assegurada por outros profissionais da mesma área.

Entre os 37 trabalhadores que testaram positivo, detetados esta semana em ações de rastreio após um primeiro caso de infeção, encontram-se um médico e dois enfermeiros, acrescentou.