Escola de Negócios da Católica está entre as 30 melhores da Europa

A Católica Lisbon School of Business & Economics volta a subir nos Rankings Globais do Financial Times, destacando-se entre as melhores Business Schools Europeias, este ano na posição 29º, adianta a instituição em comunicado.

De acordo com a mesma nota informativa, este ano, para além da subida na posição global da Escola, é de destacar que os seus programas de Formação Executiva customizada para Empesas se situam entre os 22 melhores da Europa.

No panorama nacional, a Católica Lisbon School of Business & Economics detém um corpo docente e estudantil marcadamente internacional com 38% de professores oriundos de países tão distintos como Alemanha, Itália, Bélgica, Grécia, França, Colômbia, Brasil, Ucrânia, China ou Canadá e 70% de alunos internacionais de mais de 60 diferentes nacionalidades a frequentar os Mestrados.

O Diretor da Escola, Filipe Santos, diz que a notícia é motivo de orgulho. “Sermos destacados pelo Financial Times como uma das escolas topo da Europa desde 2007 é para nós motivo de grande satisfação. A CATÓLICA-LISBON é um hub de atração de talento de docentes e alunos de nível mundial e uma verdadeira rampa de lançamento para uma carreira de sucesso com verdadeiro impacto na sociedade”, refere.

A Escola de Negócios da Universidade Católica foi a primeira Business School em Portugal a integrar esta lista do Financial Times em 2007, obtendo lugares cimeiros desde 2012.