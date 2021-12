Covid-19. Estado de saúde de Isaltino Morais tem "apresentado melhorias"

Em comunicado, a Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, adianta que o autarca, de 71 anos, tem vindo "a apresentar melhorias no seu estado geral de saúde", permanecendo internado numa unidade de cuidados intermédios.

O estado de saúde do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, tem "apresentado melhorias", permanecendo o autarca internado numa unidade de cuidados intermédios após ter testado positivo à Covid-19 no sábado, divulgou hoje a autarquia.

Segundo a nota, todas as pessoas com quem Isaltino Morais manteve contactos próximos nos últimos dias foram devidamente avisadas.

"Foram testadas 28 pessoas, tendo todas tido resultado negativo", refere ainda a nota da câmara.

A Câmara Municipal de Oeiras já tinha publicado no domingo uma nota informativa, na página do município no Facebook, a dar conta que Isaltino Morais tinha testado positivo à Covid-19 e que estava a "ser acompanhado pelos serviços de saúde" a partir de casa, onde se encontrava em isolamento profilático.

Na segunda-feira, a autarquia fez saber que o presidente tinha sido internado para realizar exames médicos.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.471 pessoas e foram contabilizados 1.154.817 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.