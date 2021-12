Combustíveis descem entre 5 e 8 cêntimos na próxima semana

Os combustíveis à venda nos postos em Portugal descem entre cinco e oito cêntimos a partir de segunda-feira.

O gasóleo simples deverá descer cerca de cinco cêntimos por litro, para 1,47 euros.

Na gasolina simples de 95 é esperada uma queda de oito cêntimos, para 1,636 euros por litro.

São cálculos avançados pelo Jornal de Negócios, que têm por base a evolução dos derivados do petróleo e do euro. Ainda assim, o preço final na bomba depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

A última semana ficou marcada pela descida do preço do barril de petróleo, só corrigida depois de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) anunciarem que podem ajustar a oferta, depois de colocarem mais crude no mercado no início de 2022, para impedir a queda da procura.