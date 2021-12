Acidente na A6. Eduardo Cabrita alega que não deu indicação sobre velocidade

A 18 de junho, a viatura em que seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia a manutenção da A6, ao quilómetro 77,600 da via, no sentido Este/Oeste (Caia/Marateca).

Eduardo Cabrita, que hoje se demitiu do cargo, foi ouvido na fase de inquérito e "salientou que não deu qualquer indicação quanto à velocidade a adotar" pela viatura, "nem de urgência em chegar ao destino", pode ler-se no processo.

O ministro demissionário da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse no inquérito do processo em que o seu motorista está acusado de homicídio por negligência que não deu "qualquer indicação quanto à velocidade a adotar" pela viatura.

O Ministério Público (MP) deduziu hoje acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra o motorista do veículo, Marco Pontes, imputando-lhe a prática de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações.

Durante a fase de inquérito, segundo o MP, o condutor indicou que, além de si e do ministro, seguiam no veículo um oficial de ligação da GNR no MAI, um segurança pessoal e um assessor de Cabrita.

Marco Pontes alegou que conduzia a viatura "na faixa mais à esquerda" da A6, seguindo "orientações do Corpo de Segurança Pessoal da PSP" no que respeita ao posicionamento do veículo, e que a viagem "se fazia normalmente, sem horários a cumprir".

O oficial de ligação da Guarda no MAI, que integrava a comitiva que, à hora do acidente, regressava a Lisboa, vinda da Escola Prática da GNR localizada em Portalegre, afirmou durante o inquérito que Cabrita "não teve qualquer interferência na determinação da velocidade" do automóvel, nem "no posicionamento".