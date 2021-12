Portugal realiza número recorde de testes diários à Covid-19

Portugal realizou cerca de 117 mil testes à Covid-19 , no passado dia 30 de novembro, o que representa um novo máximo diário, desde o início da pandemia. Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) não incluem autotestes.

O recorde anterior, com cerca de 98 mil testes num único dia, ocorreu a 21 de abril deste ano. Só em novembro de 2021 foram realizados aproximadamente 1,5 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de cerca de 50 mil.

Desde o início da pandemia, foram efetuados mais de 21 milhões de testes à Covid-19 em Portugal, e 15 milhões do tipo PCR e 6,3 milhões de testes rápidos de antigénio (TRAg), que voltaram a ser gratuitos nas farmácias e laboratórios aderentes.

"A reativação do regime excecional e temporário de comparticipação dos TRAg visa contribuir para a deteção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da COVID-19", lê-se no comunicado do INSA.

O plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal foi implementado em março deste ano e é assegurado pela Task Force da Testagem, coordenada por Fernando de Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Novas regras de testagem

Dezembro marca o regresso dos testes negativos, até para vacinados, nas visitas a lares ou a pacientes internados em estabelecimentos de saúde.

Também o acesso a grandes eventos sem lugares marcados, recintos desportivos e ainda a entrada em discotecas e bares está dependente de apresentação de certificado de teste negativo ao SARS-CoV-2.

Na quarta-feira, dia 1 de dezembro,a DGS clarificou que a necessidade de teste aplica-se apenas a eventos desportivos ao ar livre com mais de cinco mil espetadores, ou em ambiente fechado, com mais de mil. Contudo, quem não tem a vacinação completa precisa sempre de teste, independentemente do número de espetadores.



O certificado digital de vacinação válido deixou de ser suficiente para entrar em Portugal por via aérea. Agora é, também, obrigatória a apresentação de certificado de recuperação ou de teste, seja através do certificado digital ou de outro comprovativo de teste negativo feito até 48 horas antes do embarque.