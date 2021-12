Maus Hábitos cria posto de testagem para portadores de bilhetes para eventos

Veja também:

O bar Maus Hábitos, no Porto, vai passar a ter um posto de testagem à Covid-19 à entrada, para os portadores de bilhetes para espetáculos naquele espaço, anunciou a sala, esta quinta-feira.

"De acordo com as novas regras de acesso a espetáculos (concertos e 'clubbing' a decorrer entre quintas-feiras e sábados) é obrigatória a apresentação de resultado negativo de teste à Covid-19, mesmo para quem está vacinado. [...] De forma a fazer frente a esta circunstância, o Maus Hábitos numa parceria com a farmácia 'A Tua Farmácia', terá um centro de testagem à Covid-19 nas suas instalações, válido para todos os portadores de bilhetes pré-comprados para eventos que decorram no Maus Hábitos de quinta-feira a sábado", pode ler-se em comunicado.

O centro de testagem vai funcionar das 15h00 às 19h00 e o atendimento é feito por ordem de chegada, sujeito ao 'stock' existente. Cada espectador poderá fazer quatro por mês.

A programação do Maus Hábitos para este mês conta com múltiplos eventos, desde Sensible Soccers (esta quinta-feira) a Cosmic Mass (dia 30), com Filipe Sambado (sexta-feira), Maria Reis (dia 09), Scúru Fitchadu (dia 16) e Manel Cruz (dia 23) pelo meio, entre outros.