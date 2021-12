Mais 75 internados, 13 mortes e quase 3 mil casos de Covid-19

Nos hospitais portugueses há agora 916 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse em entrevista à RTP que o número de novos casos diários pode duplicar até ao Natal, numa altura em que o mundo está a avaliar o impacto da nova variante Ómicron.

O Presidente da República afasta a possibilidade de decretar um novo estado de emergência, mesmo apesar da previsão de que o país chegue aos oito mil novos casos diários de Covid-19 por altura do Natal. Marcelo Rebelo Sousa admite novas restrições, se for necessário.



O primeiro-ministro, António Costa, admitiu ontem a possibilidade de novas restrições, se for necessário, para travar a quinta vaga da pandemia de Covid-19.



A ministra da Presidência afirmou hoje não estar prevista para breve nova reunião com peritos sobre a situação epidemiológica e salientou que a expectativa é que não se repita a vaga grave de covid-19 de janeiro passado.

Estas posições foram transmitidas por Mariana Vieira da Silva no final do Conselho de Ministros, numa conferência de imprensa em que foi questionada sobre quando é que o Governo tenciona marcar nova reunião com peritos, no Infarmed, em Lisboa, para analisar a evolução da pandemia em Portugal.

Evolução da Covid-19 em Portugal