Alunos do Politécnico de Setúbal criam aplicações de apoio aos cuidadores de doentes de Alzheimer

Pouco mais de dezena de estudantes finalistas do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) desenvolveram, em conjunto com cuidadores informais, profissionais de saúde e da área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), três aplicações digitais para apoio a quem tem a seu cargo pessoas com doença de Alzheimer.

As respostas desenvolvidas destinam-se a diferentes necessidades e resultam de um curso de formação piloto em Portugal, realizado no âmbito do projeto Co-Care – Co-created ICT solutions for Alzheimer’s Informal Caregiving, financiado pelo programa europeu Erasmus+.

O curso piloto, já avaliado pelos diferentes parceiros, pretendeu oferecer “conhecimentos e competências para a cocriação, com o envolvimento dos utilizadores, de soluções baseadas em evidência científica, colocando assim as tecnologias de informação ao serviço dos cuidadores informais de pessoas com doença de Alzheimer”, esclarece uma nota enviada, à Renascença, pelo IPS.

Nesta formação participaram 11 estudantes finalistas de licenciatura das áreas das Ciências da Saúde, nomeadamente Fisioterapia e Terapia da Fala, e da Engenharia Informática, para além de seis docentes, 10 cuidadores informais, três profissionais de saúde e quatro profissionais ligados à área das TIC.

Durante 15 semanas, foram criadas três equipas multidisciplinares, que desenvolveram as aplicações Care-Coach, Rent-a-Care e MediControl, avaliadas de forma muito positiva pelo painel de avaliadores, dada a sua relevância e utilidade para o público-alvo.

“A Care Coach é uma aplicação focada em três necessidades centrais dos cuidadores informais, nomeadamente a organização das atividades diárias, programação da atividade física e bem-estar e comunicação com profissionais de saúde”, esclarece a instituição de ensino superior.

Quanto à aplicação Rent-a-Care, “pretende colocar em contacto os cuidadores informais à procura de serviços de apoio e os respetivos profissionais existentes no mercado”.

Já a MediControl, é referido, “foi pensada para apoiar o cuidador informal na gestão de medicação de pessoas com doença de Alzheimer”, nomeadamente no que respeita “à administração de medicamentos, gestão de stock, apoio à prescrição e procura de informações relacionadas com a medicação”.

O projeto europeu Co-Care, que decorre até 2022, quer ainda apresentar resultados em duas outras áreas de intervenção, através de um kit de ferramentas de apoio aos cuidadores informais, “que os capacitará para a escolha das soluções tecnológicas mais adequadas”, e da implementação de uma comunidade de prática online, que “servirá para dar suporte a todos os atores envolvidos, acompanhando o desenvolvimento do curso e do kit de ferramentas”.

Além do IPS, estão envolvidas no projeto, outras instituições de ensino superior, associações de utilizadores e profissionais dos setores social, da saúde e das tecnologias de Portugal, Espanha, Reino Unido e Bélgica, contando com a coordenação da Universidade de Vic (Espanha).