Abusos sexuais na Igreja. Comissão independente apresenta conclusões no final de 2022

A comissão independente que vai estudar os abusos de menores na Igreja já definiu a meta: Até final do próximo ano vai apresentar um relatório com as conclusões

A informação foi avançada à Renascença pelo coordenador desta nova comissão.

“Delimitamos o ano de 2022 para o desenvolvimento de todo este trabalho com a apresentação de um relatório também em final do próximo ano”, confirmou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, que mais logo vai apresentar os todos os elementos que constituem esta comissão criada a pedido dos bispos.

Nestas declarações avança ainda que vai ser criada “uma equipa multidisciplinar, com pessoas de várias áreas, que vai procurar fazer o estudo sobre o que se passou na questão dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica”.

O número reduzido de casos de abuso sexual de crianças de que a Igreja Católica Portuguesa diz ter conhecimento coincide com a realidade conhecida pela Polícia Judiciária. Por isso, o diretor nacional adjunto da PJ diz não tem razões para acreditar que houve encobrimento por parte da hierarquia da Igreja.