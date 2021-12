PSP passa 20 multas a passageiros por falta de teste à chegada

Vinte pessoas foram multadas esta quarta-feira pela PSP no aeroporto de Lisboa por não apresentarem teste negativo.

De acordo com a Polícia de Segurança Publica as situações foram detetadas até às 13h00.

Também as companhias aéreas que realizaram o transporte dos passageiros vão ser autuadas, de acordo com as novas regras de combate à Covid-19 que entraram em vigor esta quarta-feira.

Ainda de acordo com a PSP foram controlados 39 voos do espaço Schengen, dos quais havia 20 pessoas sem teste feito.

No momento da conferência de imprensa da PSP 10 destes passageiros aguardavam o resultado do teste, enquanto os restantes já tinham testado negativo.

"Temos 20 pessoas que fizeram o teste. Dez delas já deram teste negativo e as outras 10 aguardam. Estas pessoas vão ser autuadas, bem como as companhias áreas que fizeram o transporte", apontou o responsável da PSP.

Por seu turno, também em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões, o inspetor Gonçalo Pereira do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) referiu que foram fiscalizados 25 voos internacionais provenientes de países não Schengen e que apenas foi detetado um passageiro em incumprimento.



As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à Covid-19 incorrem numa multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ir entre os 300 e os 800 euros.



Estão isentos da obrigatoriedade de testes, que podem ser PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações.



Estas medidas vão ser fiscalizadas nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto pela PSP e SEF, tendo a ANA – Aeroportos de Portugal contratado uma empresa de segurança privada para fazer os controlar a exigência de teste.



A Covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre 262.269.390 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.



Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.



A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.



Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul.