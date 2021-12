Morreu o gestor e antigo presidente da RTP Almerindo Marques

O gestor e antigo presidente da RTP Almerindo Marques morreu esta quarta-feira, aos 81 anos, confirmou à agência Lusa fonte próxima da família.

Almerindo Marques esteve à frente da RTP entre 2002 e 2007, tendo depois saído para a Estradas de Portugal (hoje Infraestruturas de Portugal), abandonando o cargo em março 2011.

Foi secretário de Estado da Administração Escolar do I Governo Constitucional e deputado pelo PS entre 1983 e 1985, eleito pelo círculo de Leiria.

Exerceu cargos dirigentes em vários bancos, entre os quais na Caixa Geral de Depósitos, e nos últimos anos esteve à frente da construtora Opway.

O antigo presidente da RTP Gonçalo Reis recordou Almerindo Marques, com quem trabalhou na RTP e Estradas de Portugal e que morreu hoje aos 81 anos, como "um homem sem medo" e "decidido, voluntarista, frontal".

"Acima de tudo, era um homem sem medo. Decidido, voluntarista, frontal. Esteve em grandes batalhas, tinha o gosto da ação, a vontade de fazer", disse à Lusa Gonçalo Reis, também antigo presidente da RTP.

Nestas funções, Gonçalo Reis coincidiu nas equipas de Almerindo Marques, afirmando que o gestor "soube trabalhar com vários governos, de vários quadrantes, sempre com independência e pensando no bem das instituições que geria".

"Um caso exemplar de serviço público e enorme capacidade de gestão", disse Gonçalo Reis à Lusa, salientando que Almerindo Marques "dizia sempre que sim aos grandes desafios e crescia com as situações difíceis".

Questionado sobre qual o legado de Almerindo Marques para a RTP, Gonçalo Reis lembrou que o gestor esteve à frente da estação pública numa "fase crucial de reestruturação empresarial, de voltar a colocar a empresa nos trilhos", algo conseguido "com enorme eficácia", no seu entendimento.