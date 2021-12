Mais 17 mortes e 4670 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 17 mortes e 4670 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do número mais alto de novos casos desde o dia 6 de fevereiro, quando se atingiram as 6132 novas infeções. O maior aumento de casos foi na faixa dos 40-49 anos, com 785.

O número de internados em enfermarias e unidades de cuidados intensivos aumenta para 841. São mais 8 doentes em relação ao dia anterior, sendo que nos cuidados intensivos não se registou aumento.

O número de casos ativos subiu para 55.778 (mais 2207) e há mais 2.446 pessoas recuperadas da Covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.458 mortes, um milhão e 151 mil e 919 casos e um milhão e 77 mil e 683 recuperados.