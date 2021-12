Lisboa vai abrir 4 centros de testagem junto de locais de animação noturna

Veja também:

A Câmara de Lisboa vai abrir quatro centros de testagem à Covid-19 perto dos locais de animação noturna, no Cais do Sodré, Largo de Camões, Príncipe Real e Santos, a funcionar entre quinta-feira e domingo, anunciou a AHRESP.

"Congratulamos a Câmara de Lisboa, que acedeu a disponibilizar centros de testagem perto dos habituais locais de animação noturna. Serão disponibilizados quatro centros de testagem, de quinta a domingo, das 20h00 às 02h00 nos seguintes locais: Cais do Sodré, Largo de Camões, Príncipe Real e Santos", lê-se numa nota enviada à Lusa.

Conforme ressalvou a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), o centro do Cais do Sodré já está em funcionamento e os restantes iniciam a sua atividade até ao final da semana.

A AHRESP tem estado em contacto com as autarquias para que sejam tomadas medidas que facilitem o acesso aos espaços de animação noturna.

A entrada em bares, discotecas e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, independentemente do dia da semana ou do horário, implica a apresentação do certificado digital Covid-19.

No entanto, o acesso a estes espaços não implica o uso de máscaras facial pelos clientes, segundo a orientação atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em linha com as medidas que vigoram a partir desta quarta-feira.

Já os trabalhadores destes espaços estão obrigados a usar máscara facial, segundo detalha a nova norma da DGS, que determina ainda que os bares e discotecas têm de manter a capacidade máxima determinada de pessoas/serviço do estabelecimento (interior e exterior), observando a legislação em vigor e de afixar essa lotação em documento próprio, visível para o público.