As ligações fluviais no tejo, entre o Montijo e o Cais do Sodré, em Lisboa, vão estar suspensas durante o próximo fim-de-semana, 4 e 5 de dezembro.

A Transtejo justifica esta paragem com obras no terminal do Montijo.

Segundo a empresa, o título de transporte é válido nas ligações fluviais do Barreiro, Cacilhas e Seixal, com destino a Lisboa.