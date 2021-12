Covid-19. Portugal já tem 19 casos da variante Ómicron

Veja também:

Portugal já tem 19 casos da variante Ómicron da doença Covid-19, avançou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista à RTP.

"Já estão identificados pelo Instituto Ricardo Jorge 19 casos desta variante e estão outros a serem investigados", diz.

Todos os casos estão relacionados com o surto de Covid-19 do Belenenses SAD.

Graça Freitas admite uma "duplicação dos casos dentro de cerca de 26 dias".

Caso estas estimativas se confirmem, Portugal podem atingir os oito mil casos diários de Covid-19, por volta do Natal.

Portugal regista esta quarta-feira mais 17 mortes e 4670 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se do número mais alto de novos casos desde o dia 6 de fevereiro, quando se atingiram as 6132 novas infeções. O maior aumento de casos foi na faixa dos 40-49 anos, com 785.