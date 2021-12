Centro de vacinação abre quinta-feira no Centro de Congressos do Estoril

Um novo Centro de Vacinação vai abrir na quinta-feira no Centro de Congressos do Estoril (CCE) na modalidade "casa aberta", anunciou esta quarta-feira a Câmara Municipal de Cascais, em comunicado.

Instalado no interior do CCE, o novo centro de vacinação foi hoje entregue às autoridades de saúde, "para dar resposta à nova fase de vacinação contra a Covid-19", e "vai permitir realizar mais 7.000 inoculações por semana no concelho", segundo a autarquia.

"Aproveitando a saída do espaço das consultas de doença respiratória aguda na comunidade do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) de Cascais, o município volta a alargar a capacidade de vacinação no concelho, criando dez cabines no Estoril para administração de vacinas contra a covid-19. Desta forma, completa a oferta das atuais 20 cabines no Centro de Vacinação de S. Domingos de Rana", indica ainda.

Inicialmente integrando o regime "casa aberta", e posteriormente o sistema de agendamento da Direção-Geral de Saúde, o Centro de Vacinação do Estoril vai funcionar de segunda a domingo entre as 9h00 e as 17h00.

Além do reforço do espaço e da logística, a Câmara Municipal de Cascais vai ainda contribuir com o reforço de recursos humanos, através da contratação de 27 enfermeiros, que gradualmente irão entrar ao serviço nos dois Centros de Vacinação, indica ainda o município.

Para os habitantes, esta descentralização "é bem recebida uma vez que o encerramento do Centro de Vacinação de Alcabideche, de acordo com as indicações das Autoridades de Saúde, obrigou a maiores deslocações", acrescenta a câmara no comunicado.

Além do Centro de Vacinação, no CCE continua a funcionar o Centro de Testes de Antigénio para residentes, trabalhadores e estudantes no concelho - sendo necessário comprovar morada, vínculo laboral ou de estudante -, disponível nos dias úteis das 9h00 às 17h00.

No CCE funcionam ainda dois centros de Teste PCR sob orientação das clínicas Germano de Sousa e Joaquim Chaves e o Centro de Rastreio de Contactos de Risco, sob orientação da Direção-Geral de Saúde, e todos os serviços funcionam em circuitos distintos.