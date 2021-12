Centenas fazem fila no exterior do centro de vacinação em Lisboa

Veja também:

Centenas de pessoas acorreram ao centro de vacinação em Lisboa, no pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

Por volta das 9h já estava tanta gente dentro do pavilhão que os responsáveis fecharam as portas. A fila no exterior incluía já centenas de pessoas e percorria toda a extensão do pavilhão.

Maria Belo, uma utente idosa, queixou-se à Renascença pelo facto de ter tido de viajar até ao Parque das Nações para se encontrar agora à espera ao relento.

Chegou a estar dentro do pavilhão, mas saiu por causa da aglomeração, explica.

“O pavilhão está cheio e eu não ia lá ficar naquele monte de pessoas, por isso vim cá para fora. Agora fecharam a porta, e a gente não entra. Está esta fila, e nós aqui ao frio. Tiraram-nos do outro lado para não estarmos ao frio, e agora estamos aqui ao frio”.

Lisboa deixou de ter vários centros de vacinação para ter agora um centro de grandes dimensões, na FIL. O único outro centro que se manteve aberto foi o da Ajuda.

A Câmara de Lisboa paga as viagens de táxi de ida e volta a quem precisa de ir ao Parque das Nações tomar a vacina. O novo centro tem capacidade para fazer até nove mil vacinas por dia.

A DGS avisa, entretanto, que os cidadãos que tinham marcações feitas para centros de vacinação agora encerrados, devem considerar apenas o reagendamento recebido por mensagem para comparecerem no novo espaço, na Feira Internacional de Lisboa.