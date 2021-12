Brasil confirma os dois primeiros casos da variante Ómicron

Veja também:

As autoridades de saúde brasileiras confirmaram a existência dos dois primeiros casos da variante Ómicron, da Covid-19. A informação foi divulgada após sequenciamento genético no laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, localizado no município de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde daquela cidade brasileira, os dois casos de infeção são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, provenientes da África do Sul. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR realizados no laboratório instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

De acordo com a imprensa brasileira, o casal está em isolamento no domicílio, e não tem histórico de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo adianta que o casal reside na África do Sul e está de visita ao Brasil.

Desde o iníco da pandemia, o Brasil regista um total de 614.681 mortes e 22.094.459 infecções