Universidade do Minho afasta trabalhador após denúncia de assédio sexual

Um funcionário da Residência Prof. Carlos Lloyd da Universidade do Minho, em Braga, foi afastado do cargo após acusações de assédio sexual.

Em comunicado, a Reitoria da Universidade do Minho indica que após ter tomado “conhecimento de uma acusação de assédio, numa residência universitária”, envolvendo um trabalhador da instituição, “foi já desencadeado um processo de inquérito, tendo sido determinada a retirada do trabalhador em causa do seu posto de trabalho”.

Nos últimos dias têm surgido nas redes sociais vários episódios de assédio e importunação sexual, dentro do campus da Universidade do Minho. Relatos que chegaram também à reitoria que faz saber que comunicou os incidentes às autoridades e que os mesmos se encontram sob investigação.

“A Universidade lamenta profundamente esta situação, que encara com toda a seriedade, e tudo fará para que ela não se repita”, pode ler-se no documento enviado à Renascença.

A academia acrescenta ainda que, entretanto, “foram tomadas medidas de reforço de segurança das pessoas e corte de vegetação no campus. Iniciaram-se também os procedimentos necessários ao reforço de iluminação”.

Também a Associação Académica da Universidade do Minho se mostra preocupada com os relatos que tem vindo a público e disponibiliza um questionário "online" para que as possíveis vítimas possam denunciar atos de assédio, de forma anónima.