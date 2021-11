Números de SIDA em Portugal não serão publicados este ano. A culpa é da Covid-19

A Direção-Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge anunciaram que o Relatório sobre a evolução da SIDA em Portugal não será divulgado, como habitualmente, a 1 de dezembro de 2021, que assinala o Dia Mundial da SIDA.

A DGS justifica a ausência de dados com a pandemia da COVID-19. Segundo o organismo liderado por Graça Franco, o combate à pandemia determinou a "necessidade de desenvolvimento, atualização e gestão de múltiplas ferramentas de monitorização das suas várias dimensões".

Ess facto levou ao desvio dos recursos disponíveis. "A premência desta situação extraordinária sobrepôs-se às imprescindíveis atualizações e manutenção do sistema informático do VIH (SI.VIDA), o que impossibilitou a recolha atempada da informação necessária à elaboração do relatório", escreve em comunicado a DGS.