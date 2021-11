Mais de 104 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus e gripe

Veja também:

Mais de 104 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe e Covid-19 nas últimas 24 horas, a maioria das quais receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira.

Segundo o relatório diário da DGS, relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de 104.396 inoculações de vacinas contra a Covid-19 - que incluem o esquema primário de vacinação completa e a dose de reforço - e contra a gripe.

Com a vacinação primária completa contra o SARS-CoV-2 estão agora 8.577.814 pessoas, mais 3.112 nas últimas 24 horas, enquanto a terceira dose já foi administrada a um total de 1.220.663 pessoas, mais 59.136 do que no dia anterior.

Receberam esta dose de reforço cerca de 505 mil idosos com 80 ou mais anos, perto de 390 mil da faixa entre os 70 e 79 anos e mais de 142 mil do grupo etário entre os 65 e os 69 anos.

Em relação à gripe, os dados da DGS indicam que já foram vacinadas 1.913.731 pessoas, 42.148 das quais receberam a vacina nas últimas 24 horas.