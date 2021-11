IMI. Prazo para pagar prestação termina esta terça-feira

Termina, esta terça-feira, o prazo para os contribuintes com um Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) superior a 100 euros pagarem a última prestação deste imposto.

Quando o montante é superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, pode ser pago em duas prestações. Uma no mês de maio e outra no mês de novembro. No caso de o valor do imposto ser superior a 500 euros, o mesmo pode ser pago em três prestações, nos meses de maio, agosto e novembro.

Se o valor do IMI for igual ou inferior a 100 euros, o imposto deve ser pago numa única prestação, ou seja, no mês de maio.

A falta de pagamento de qualquer uma das prestações, dentro do prazo estabelecido, implica o imediato vencimento das restantes. No caso do sujeito passivo não pagar o imposto no prazo legalmente previsto são devidos juros de mora.

Segundo os números da Autoridade Tributária (AT), em 2020 o Fisco arrecadou mais de 1,5 mil milhões de euros de IMI.