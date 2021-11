Covid-19. Viseu ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

Veja também:

A Câmara de Viseu ativou esta terça-feira o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência de um aumento de casos positivos de Covid-19 na área do concelho.

"Nos últimos seis dias, em Viseu, houve um acréscimo de 210 novos casos no concelho, o que resulta numa taxa, à data de hoje, de 462/100 mil habitantes", referiu uma nota do município.

A informação acrescentou que, "da avaliação à atual situação epidemiológica da covid-19 no concelho, concluiu-se, por unanimidade, pela necessidade de um empenho extraordinário de todas as instituições e da população na mitigação dos efeitos que podem advir de uma, já evidenciada, trajetória ascendente desta pandemia com tendência de agravamento nas próximas semanas".

Além disso, a informação disponibilizada pelo município presidido por Fernando Ruas disse ainda que o "Centro Hospitalar Tondela Viseu está também a sentir um acréscimo da pressão resultante da evolução desta pandemia, motivando o recurso a novas medidas previstas no seu plano de contingência, garantindo assim a manutenção da capacidade de resposta desejada".

Estas informações foram anunciadas pela Câmara após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC).

"Sem prejuízo das regras, normas e orientações da Direção-Geral da Saúde em vigor, a CMPC, face à evolução pandémica observada, apela também, a toda a comunidade, a um empenho extraordinário para travarmos o crescimento de casos observados".

Assim, desaconselha-se "todo e qualquer tipo de ajuntamentos potenciadores de contágios, nomeadamente a realização de jantares convívio e festas de Natal, tradicionais nesta época", e que "conduzirão a um cenário vivido no ano passado, com graves consequências já conhecidas".

A Comissão apela ainda "ao maior cuidado na utilização das linhas e meios de emergência médica, destinadas apenas às situações críticas, de modo a reduzir o stress já verificado nas urgências hospitalares e nos meios de emergência pré-hospitalar".

"A Comissão Municipal de Proteção Civil recorda, por isso, a importância da Linha Saúde 24 (808 24 24 24) para uma triagem inicial, comunicação e aconselhamento de situações e sintomas menos gravosos, relacionados com a suspeita da covid-19 e de outras patologias".