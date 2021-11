Variante Ómicron em Portugal. “Não vale a pena sofrer por antecipação”

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) anunciou ter detetado 13 casos positivos da variante Ómicron, da Covid-19, em Portugal. Todas as infeções dizem respeito a elementos do Belenenses SAD.

“Acho que as pessoas não devem sofrer de ansiedade nem de sofrimento por antecipação porque está tudo em aberto, não sabemos o que vai acontecer e, o que quer que aconteça, não será diferente de outros períodos por onde já passamos”, considerou o investigador, em entrevista à Renascença .

Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, apela à calma da população em relação ao surgimento da variante Ómicron do coronavírus em Portugal. O especialista lembra que ainda não é possível tirar conclusões sobre a gravidade da doença provocada pela nova variante vinda da África do Sul, pelo que não vale a pena “sofrer por antecipação”.

O investigador do INSA João Paulo Gomes adiantou à Lusa que não há mais casos suspeitos em investigação.

Miguel Castanho diz que, tendo em conta o número reduzido de casos identificados, é “relativamente simples controlar as cadeias de contágio”, pelo que “não há razões para que a estirpe tenha entrado por outra via que não seja de pessoas que vieram daquela zona do globo”.

Preocupante? Só no sentido “de levantar a precaução e a cautela

O professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa compara o surgimento da nova variante com outros “sustos” que não se consumaram, como o da variante Delta Plus. “Felizmente não se confirmou nenhum perigo adicional, e até lhe chamamos Delta Plus porque tinha mais mutações que a Delta”.

O mesmo aconteceu com a variante Lambda, do Peru, que “acabou por não se impor”.