Testes Covid. ​Farmácias admitem constrangimentos, mas afastam rutura de stock

As farmácias não anteveem dificuldades na oferta de testes, numa altura em que estão a ser realizados até 35 mil testes diários.

“Houve uma procura maior do que aquela que estava a ocorrer e houve alguns constrangimentos em termos de acesso a testes, que algumas farmácias ainda estão a observar. Houve necessidade de os distribuidores farmacêuticos fazerem rateio, distribuir quantidades controladas às farmácias de forma a que pudessem distribuir pelo maior número de farmácias possível. A informação que temos é que, para a semana, a situação se encontrará regularizada, uma vez que os próprios fornecedores dos testes adequaram a sua própria procura aos fornecedores internacionais.”

“De momento, ainda sentimos que estamos a corresponder. Conseguimos fazer, em dias de maior afluência, mais de 35 mil testes por dia nas farmácias. As farmácias estão a estudar formas de poder ainda responder mais à população e mais farmácias estão a organizar-se para poder participar”, afirma a presidente da ANF nestas declarações à Renascença.

Os testes têm o preço ou a margem fixa, mas isso não impede oscilações quando há picos na procura e constrangimentos na oferta, admite Ema Paulino.

A presidente da Associação Nacional de Farmácias deixa um apelo à população, para que agende com tempo os testes para a Covid-19.

"Tínhamos bastantes autotestes, mas no fim de semana acabaram"



No coração de Vila Nova de Gaia, a Farmácia Portela já não tem autotestes, como revela a farmacêutica Natália Estevães à Renascença: "Há um aumento grande nos últimos dias, hoje principalmente, mas no fim de semana verificou-se um aumento gradual da procura. Tínhamos bastantes autotestes, mas no fim de semana acabaram".

A maioria das pessoas que procura os testes é para despiste, devido ao aumento de casos nas últimas semanas: "Há uma procura grande para entrar em eventos, mas para despiste tem sido maior".