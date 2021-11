Situação de calamidade mantém-se até 20 de março às 23h59

A situação de calamidade vai entrar em vigor no dia 1 de dezembro e manter-se até ao dia 20 de março, de 2022, às 23h59.

A data e a hora de início e fim da situação de calamidade constam da resolução do Conselho de Ministros, que foi publicado esta segunda-feira em Diário da República.

O Governo espera que a elevação do estado para situação de calamidade, que é mais grave que as situações de “contingência” e de “alerta” dê às autoridades as ferramentas legais necessárias para fazer face à pandemia durante os meses em que o Parlamento estará dissolvido, uma vez que não será possível decretar o estado de emergência.

Assim, as forças e serviços de segurança, de emergência médica e de proteção civil mantém-se em constante estado de prontidão e reforçam-se os meios para operações de apoio na área da saúde pública. Mantém-se ainda em funcionamento permanente a subcomissão Covid-19, da Comissão Nacional de Proteção Civil.