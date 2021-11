Plataforma para a saúde mental desenvolvida em Coimbra vence prémio

Uma plataforma de estudantes para prevenir problemas de saúde mental junto da comunidade académica, desenvolvida por uma equipa da Universidade de Coimbra, venceu a competição internacional 'EIT Health Innovation Days'.

"É um orgulho para nós sabermos que uma equipa multidisciplinar da UC [Universidade de Coimbra] conseguiu, pela primeira vez, ganhar este prémio europeu numa área tão relevante", afirma, em comunicado enviado à agência Lusa, a vice-reitora para a investigação e doutoramentos, Cláudia Cavadas.

Intitulada 'MyCare', a plataforma tem como objetivo promover a melhoria da saúde mental na fase de prevenção e tratamento, promovendo a literacia e combatendo o isolamento através de uma solução integrada de promoção de atividades sociais e acesso facilitado a apoio especializado e a serviços de tratamento na área da saúde mental.

A equipa da UC responsável pela plataforma é composta pelos estudantes Kevin Leandro, Jeferson Filipe, Milena Alves e a investigadora Susana Paixão.

A sessão final da competição internacional 'EIT Health Innovation Days' decorreu no sábado, onde foram apresentados os 10 melhores projetos selecionados de entre os vencedores das 26 fases regionais que decorreram em outubro e novembro em outras tantas localidades europeias.

Avaliados todos os projetos, a solução 'MyCare' foi a grande vencedora da final europeia.

Além do apoio no desenvolvimento do projeto e o prémio de 500 euros que já tinha ganho anteriormente, na fase regional (Coimbra Innovation Days), a equipa vai receber apoio e mentoria de especialistas do 'EIT Health', por forma a desenvolver o conceito de negócio.

Terá ainda a oportunidade de se deslocar à 'EIT Health Summit', que decorre em maio de 2022, em Estocolmo (Suécia).