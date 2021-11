Covid-19. Portugal mantém posição entre países com menos casos diários, mas sobe nos óbitos

Portugal é o sétimo país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o site estatístico Our World in Data.

Com 286 novos casos diários por milhão de habitantes na última semana, Portugal está bem longe da média da UE (576 novos casos diários por milhão de habitantes) e dos países com mais novos casos diários: Eslováquia, com 2040 casos, República Checa, com 1.830, Bélgica (1.480), Áustria (1.370), Países Baixos (1.310), Croácia (1.150), Eslovénia (1.150) e Hungria (1.040).

Estes números de novos casos diários por milhão de habitantes são também os mais elevados no mundo entre os países com mais de um milhão de habitantes.

No que toca às mortes diárias por milhão de habitantes, Portugal é o oitavo país da UE com menos óbitos atribuídos à Covid-19, com uma média de 1,35 nos últimos sete dias.

Neste indicador, a média europeia é 4,03, e os piores números, quer ao nível europeu quer mundial, situam-se a leste: Bulgária (17,57), Hungria (16,1), Croácia (15,96), Letónia (15), República Checa (11,32) e Eslováquia (10,8).

A média mundial de novos casos diários por milhão de habitantes situa-se em 71, enquanto se registaram globalmente 0,88 novas mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à Covid-19.