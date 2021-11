Seixal vai ter limitações na recolha do lixo durante quase uma semana

Entre 29 de Novembro e 3 de Dezembro, os trabalhadores da AMARSUL, empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos, vão estar em greve.

A Câmara do Seixal apela à colaboração dos munícipes para que evitem a deposição de resíduos urbanos nos dias referidos.

Esta empresa, a AMARSUL, é responsável pela recolha do lixo nos concelhos do Seixal, Sesimbra, Barreiro, Setúbal, Moita, Montijo, Palmela, Almada e Alcochete.

"Importa referir que em julho de 2015, a AMARSUL foi privatizada por decisão do Governo e passou a integrar o grupo Mota-Engil, decisão contestada pelas Câmaras Municipais da região e que tem sido prejudicial ao serviço público e às populações", critica a Câmara do Seixal..

O município do Seixal tem manifestado a sua oposição relativamente ao deficiente funcionamento da AMARSUL e à gestão do sistema de recolha de resíduos, uma vez que a empresa deixou de realizar os investimentos necessários, "degradando a prestação do serviço às populações, o que é por demais evidente com o Aterro Sanitário do Seixal, que se encontra esgotado, sem que esta empresa mostre sinais de preocupação ambiental, ao mesmo tempo que aumenta as tarifas cobradas aos municípios e populações".