Passageiros aéreos, marítimos e terrestres sem teste negativo arriscam coima de 300 a 800 euros

A situação de calamidade vai permanecer em todo o território continental durante quatro meses, até às 23h50 do dia 20 de março de 2022. É terceira vez que uma situação deste nível é decretada no país, desde o início da pandemia.

O decreto-lei com as novas medidas no âmbito da pandemia de Covid-19, com efeitos a partir de 1 de dezembro (próxima quarta-feira), foi publicado no sábado em Diário da República.

O documento prevê a "manutenção do funcionamento da subcomissão Covid-19, no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente monitorização da situação".

O decreto-lei prevê ainda "a utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", assim como a "manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais operações de apoio na área da saúde pública".