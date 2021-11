Mulher de 43 anos morre colhida por comboio em Leiria

Um mulher de 43 anos morreu hoje após ter sido colhida, numa passagem de nível na zona de Santo Aleixo, em Leiria, por um comboio que seguia no sentido norte-sul, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente registou-se às 14:57, numa passagem de nível com guarda, desconhecendo-se para já as circunstâncias em que ocorreu.

Para o local foram enviados elementos dos bombeiros de Leiria e da Ortigosa, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Figueira da Foz, num total de 14 operacionais e seis viaturas.