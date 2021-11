Nova variante Covid-19. “Até que se perceba se é perigosa, os países têm de se proteger”

“Quem vai para o mar avia-se em terra”, recorda o investigador do Instituto de Medicina Molecular Miguel Castanho, para dizer que faz sentido os países começarem a tomar medidas para travar a expansão da nova variante da Covid-19.

“Não é um exagero no sentido da previdência, porque já passámos por várias variantes que foram relativamente inconsequentes, mas acontece que, de vez em quando, aparece uma variante tipo Delta, que faz mesmo diferença”, afirma.

O alarme soou na terça-feira, dia 23, depois da descoberta da variante B.1.1.529, um desdobramento de uma variante antiga chamada B.1.1 com 32 mutações (o dobro das 16 identificadas na variante Delta), detetada na África do Sul, no Botswana, em Hong Kong e Israel.

“Embora nós saibamos que existe aqui um potencial para que possa ser uma variante perigosa, nada aponta, à partida, para que isso assim aconteça”, acautela o especialista, lembrando que existem “exemplos de variantes que suscitaram alguma preocupação – a nepalesa, por exemplo – e que acabaram por se verificar não muito perigosas”.

As mutações desta nova variante foram detetadas na proteína “spike”, que faz parte do novo coronavírus e que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunitário contra a Covid-19.