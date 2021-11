Não vacinados fora dos estádios? "Não vai acontecer", admite Gustavo Tato Borges

A Associação de Médicos de Saúde Pública reage com surpresa ao anúncio de uma semana de contenção no início do próximo ano.

Em declarações à Renascença, Gustavo Tato Borges critica a intensidade das medidas, mesmo num quadro de aumento do número de infeções por Covid-19.

"É uma medida de que não estava à espera e que terá sido pensada de uma forma demasiado intensa para a nossa população, a quem caberá demonstrar que não é preciso essa semana", diz este médico de Saúde Pública que insiste que as pessoas devem reduzir, desde já, os contactos sociais e adotar medidas de proteção, como o uso da máscara e a higienização das mãos, de modo a acautelar os convívios de Natal.

Questionado sobre a hipótese de serem adotadas medidas um pouco mais restritivas para o período festivo, ainda que menos intensas do que no ano passado, o vice-presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública reconhece que "os indicadores estão a aumentar, e sim, devemos estar alerta para fazer umas mudanças, mas a verdade é que não estamos numa situação tão danosa que nos obrigue a fechar e ainda temos uma janela de oportunidade para mudar esta realidade e para controlar a pandemia".

No entanto, diz, "parece que o Governo acredita que o Natal e a Passagem de Ano serão alturas de maior intensidade de transmissibilidade do vírus, o que fará com que precisemos de uma semana para minimizar o impacto de disseminar o vírus pelos nossos contactos sociais para além da nossa família".