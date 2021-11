Incidência sobe, R desce. Há mais oito mortos e 3.205 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 3.205 infetados com Covid-19. O indíce de transmissibilidade desceu ligeiramente, uma centésima a nível nacional, fixando-se agora a 1,19. A incidência mantém a trajetória de subida. É agora de 279,8 casos por 100 mil habitantes.

O número de internados subiu para 705, mais 14 do que ontem, dos quais 100 em cuidados intensivos (menos três do que ontem).

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de novos casos, 1.031, seguida do Norte com 926 e o Centro com 774. No Algarve houve quase 300 novos casos (292) e no Alentejo 74. Na Madeira há 91 novas infeções e nos Açores 17.

Das oito vítimas mortais, seis tinham mas de 80 anos e duas entre 70 e 79 anos.

Quanto à distribuição etária dos novos casos, a faixa entre os 40 e os 49 anos, lidera com 16,51% dos casos. No outro extremo, a faixa dos mais de 80 regista 2,59% dos novos casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.136.446 casos da doença, dos quais 18.393 morreram e 1.067.173 conseguiram recuperar.