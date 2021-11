Covid-19. Surto em colégio em Matosinhos leva à suspensão das aulas presenciais no 1º ciclo

Um surto com 49 casos positivos de Covid-19 entre os alunos do 1.º ciclo do colégio Efanor, em Matosinhos, levou à suspensão das aulas presenciais. Há, ainda, dois professores e uma funcionária infetados.

O primeiro caso positivo de coronavírus foi detetado no final da semana passada. Após a testagem, foram identificadas mais 48 crianças infetadas, o que obrigou ao isolamento dos 280 alunos das 12 turmas do primeiro ciclo de ensino.

Já no segundo ciclo de ensino, há duas turmas do 5.º ano de escolaridade em isolamento profilático.

Segundo a direção do colégio, as aulas presenciais deverão ser retomadas gradualmente a partir de segunda feira.

O estabelecimento de ensino privado conta com mais de 1.100 alunos e abrange os diferentes níveis de escolaridade, desde o berçário ao ensino secundário.