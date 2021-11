Covid-19. Nova variante ainda não foi identificada em Portugal

O investigador do INSA João Paulo Gomes afirmou nesta sexta-feira que a nova variante do novo coronavírus detetada na África do Sul é "um motivo de preocupação, mas não é motivo de alarme total", adiantando que ainda não foi identificado qualquer caso em Portugal.

Contactado pela agência Lusa, o investigador do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) afirmou que esta nova linhagem está em estudo e ainda não foi classificada como "variante de interesse" ou "de preocupação" pelas autoridades internacionais, nomeadamente a Organização Mundial da Saúde.

"Ela emergiu na África do Sul e pensa-se que possa estar associado à elevada taxa de positividade que está agora reportada naquele país", havendo alguns "casos esporádicos" nos países vizinhos, nomeadamente no Botsuana, adiantou João Paulo Gomes.

"Nós continuamos a fazer a vigilância contínua das variantes e nunca até hoje identificamos qualquer caso de infeção associado a esta linhagem", assegurou.