Covid-19. Controlo da fronteira terrestre será feito em colaboração com Espanha

O controlo terrestre da fronteira será efetuado em colaboração com Espanha, com o reforço no controlo das regras sanitárias, afirma o ministro da Administração Interna nesta sexta-feira, poucas horas depois de o primeiro-ministro anunciar controlos sanitários em todas as fronteiras, no âmbito do controlo da pandemia de Covid-19.

“A fronteira, verdadeiramente, é a fronteira aérea, que essa é que é a fronteira externa da União. Nós, com Espanha, temos mecanismos coordenados, o que é, aliás, um exemplo na União Europeia, a forma sempre exemplar, em estreita articulação, como temos coordenado o acompanhamento de medidas”, começa por dizer Eduardo Cabrita aos jornalistas.

“Nós temos mais de 80 pontos de passagem autorizados e, nessa medida, a fronteira está aberta”, acrescenta.

O ministro sublinha ainda que “não estamos a decidir fechar o país – queremos, aliás, manter a economia a funcionar” e “também a economia das zonas de fronteira com exigências adicionais de respeito por regras de saúde pública”.

Eduardo Cabrita falou aos jornalistas à margem da inauguração do novo posto Territorial da GNR de Mêdas, em Gondomar.