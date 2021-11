Acidente na Ponte D. Luís. Camião cai de uma altura de 20 metros

Um acidente rodoviário na Ponte D. Luís em Almeirim, no distrito de Santarém, na noite desta esta quinta-feira, fez dois feridos.

À Renascença, David Lobato, comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, confirmou que o motorista ficou ferido com gravidade. “O condutor do veículo pesado foi transferido para o hospital de São José, em Lisboa. Teve de ser desencarcerado. O ferido ligeiro acabou por recusar o transporte ao hospital.”

David Lobato refere ainda que “pós o embate, o veículo pesado caiu da ponte de uma altura de 20 a 30 metros, numa zona de terrenos agrícolas”.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Almeirim-Santarém, foi dado pelas 21h30, segundo a GNR. A circulação rodoviária esteve interrompida, em ambos os sentidos, e foi totalmente normalizada pela 1h00.

Para o local foram mobilizados 25 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), apoiados por 10 veículos.

Elementos da Infraestruturas de Portugal estiveram a avaliar eventuais danos provocados na ponte.







[Notícia atualizada às 03h20]