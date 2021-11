Num momento em que o país está a duplicar o número de casos de Covid-19 e o risco de transmissão é elevado, a ministra da Saúde pede para que as pessoas se vacinem e testem.

“Apesar de estar vacinado posso ter infeção e transmiti-la. É muito importante que as pessoas se testem para saber o seu estado e, sobretudo, para proteger os outros. Há vários tipos de testes, alguns deles pagos a 100% pelo Estado português - quatro testes gratuitos por mês. Depois, em algumas circunstâncias, as pessoas poderão fazer autotestes. É muito importante que cada um possa utilizar as medidas complementares”, afirmou em Coimbra aos jornalistas.



Afinal, lembra a ministra, "a cada 15 dias estamos a duplicar os casos de Covid-19".



Quanto à nova variante, detetada em África da Sul, assumiu que estão atentos às informações partilhadas ao nível da sua transmissão e características . O Governo está a “acompanhar com muita preocupação. Sabíamos que o pior cenário poderia transformar-se num cenário bastante complexo se surgissem novas variantes que escapassem à proteção das vacinas”.