Recorde aqui. Aulas de segundo período começam mais tarde, discotecas fecham depois do ano novo

O Governo anuncia as medidas que vão ser tomadas para travar a quinta vaga da pandemia de Covid-19 em Portugal.

"Graças a uma maior vacinação, Portugal tem tido um menor número de internamentos do que em outros países da Europa", começa por realçar o primeiro-ministro, na conferência de imprensa.

António Costa aponta que a "vacinação tem permitido salvar vidas" e considera que o país, nesta fase, está "francamente melhor" do que no mesmo período, em 2020.

O chefe do Executivo reitera que "é essencial porgredir a vacinação" e traça uma meta: Pessoas com mais de 65 anos com toma da terceira dose e pessoas com mais de 50 que tomaram Janssen têm de estar vacinadas até 19 de dezembro.

"Temos as condições necessárias para proceder à vacinação que vier a ser recomendada", acredita.

A semana de contenção depois do Ano Novo

O primeiro-ministro anunciou que haverá "uma semana de contenção de contactos", de 2 a 9 de janeiro, em que o teletrabalho será obrigatório.

Para além disso, durante essa semana, as discotecas estarão encerradas.

E chefe do Executivo confirmou que o Governo vai atrasar o início das aulas do segundo período.

As aulas só recomeçam, depois do período festivo, a 10 de janeiro, um atraso que será compensado "com os dois dias de pausa no Carnaval e três dias de pausa na época da Páscoa".

A medida aplica-se a todos os graus de ensino, aos ATLs e às creches.

"Não podemos ter um janeiro que se possa aproximar do trágico janeiro de 2021", justifica.

António Costa destaca que há "um agravamento de novos casos diários, nos internamentos e em óbitos" e que o país está a entrar "numa fase de maior risco", devido ao crescimento generalizado da pandemia, da proximidade do inverno e da época festiva.



A partir de 1 de dezembro, o país entra em Estado de Calamidade, para "se aplicar as medidas que se justifiquem e que sejam proporcionais ao risco que vivemos".



As ferramentas contra a pandemia: Máscaras, certificados e testes

Por isso, o primeiro-ministro recomenda o teletrabalho "sempre que possível" e um reforço da testagem, antes de contactos de risco.

As máscaras passam a ser obrigatórias em espaços fechados e "todos os recintos não excecionados pela DGS".

O certificado digital de vacinação contra a Covid-19 passa a ser obrigatório para aceder a restaurantes, estabelecimentos turísticos, alojamentos locais, eventos com lugares marcados e ginásios.

Será necessário um teste negativo antes de visitar lares ou pacientes internados em estabelecimentos de saúde, no acesso a grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos desportivos e em discotecas e bares.

António Costa anuncia ainda que será necessário teste negativo para todos os voos que cheguem a Portugal. E haverá uma coima de 20 mil euros por passageiro, às companhias de aviação, que não esteja devidamente testado.

"Queria deixar uma mensagem muito clara: Consideramos que é um ato de profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas e desembarcar pessoas que não estão testadas", aponta o primeiro-ministro.