"Semana de contenção é um bocadinho ingrata", considera infecciologista do Hospital S. João

A infecciologista do Hospital S. João Margarida Tavares pensa que a maioria das medidas propostas pelo Governo para travar a quinta vaga da pandemia "são adequadas", mas considera que "a semana de contenção é um bocadinho ingrata".

"Preocupa-me, porque as crianças não vão à escola e isso significa que pelo menos um dos pais terá de ficar com as crianças. É uma medida ingrata e custosa", explica, à Renascença.

Por outro lado, a especialista realça que "a intensificação dos testes e o uso de máscara e do certificado" são acertadas, mas teme que a testagem na visita a lares "seja difícil de implementar".